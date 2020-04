A Palermo esercito e Caritas in aiuto ai bisognosi

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 aprile 2020) Anche alae l'italiano sono impegnati quotidianamente fianco a fianco nella distribuzione di sacchi di generi alimentari alle famiglie bisognose della città. Si tratta di un'evoluzione dell'operazione Strade Sicure che il governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci ha adottato alcune settimane fa. Il generale Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell'in Sicilia: "Siamo a disposizione per supportare le forze dell'ordine per la limitazione di questa pandemia".I militari sono presenti sul territorio per il supporto nelle attività delle forze di polizia, nella sanificazione degli ambienti delle zone rosse oppure nel sociale con attività di supporto ai volontari della. Nella parrocchia di San Francesco di Paola, sono stati centinaia i sacchetti della spesa distribuiti in occasione del weekend e della ...