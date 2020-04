Richard Gere di nuovo papà a 70 anni: “Tutto in gran segreto e in quarantena” (Di giovedì 23 aprile 2020) Richard Gere, tutto in gran segreto e in quarantena. L’attore, è cosa nota, è riservatissimo ma il settimanale Hola! ha spifferato il lieto evento: la moglie, Alejandra Silva, ha dato alla luce il suo secondo figlio. E così il brizzolato più affascinante di Hollywood è diventato ancora una volta papà a 70 anni suonati dopo poco più di un anno dall’arrivo di Alexander, il primo figlio avuto dall’attivista spagnola e nato a febbraio 2019. Richard Gere e la bella Alejandra Silva sono marito e moglie, che ha 37 anni meno di lui, dall’aprile del 2018 ma la loro storia d’amore è sbocciata quattro anni prima, quando si sono incontrati in un hotel che lei stava gestendo in Italia. Un amico comune dei due li ha presentati e pare che fra i due fosse scoccata subito la scintilla nonostante la differenza ... Leggi su caffeinamagazine Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni

Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni

Richard Gere - quarant’anni fa usciva American Gigolo - lanciando la carriera (Di giovedì 23 aprile 2020), tutto ine in quarantena. L’attore, è cosa nota, è riservatissimo ma il settimanale Hola! ha spifferato il lieto evento: la moglie, Alejandra Silva, ha dato alla luce il suo secondo figlio. E così il brizzolato più affascinante di Hollywood è diventato ancora una volta papà a 70suonati dopo poco più di un anno dall’arrivo di Alexander, il primo figlio avuto dall’attivista spagnola e nato a febbraio 2019.e la bella Alejandra Silva sono marito e moglie, che ha 37meno di lui, dall’aprile del 2018 ma la loro storia d’amore è sbocciata quattroprima, quando si sono incontrati in un hotel che lei stava gestendo in Italia. Un amico comune dei due li ha presentati e pare che fra i due fosse scoccata subito la scintilla nonostante la differenza ...

ChiccoseDOC : CICOGNE ARRIVATE A DESTINAZIONE, RISPETTIVAMENTE DI COLORE BLU E ROSA, PER GLI ATTORI RICHARD GERE E JOSHUA JACKSON… - aderenzis1 : Richard Gere è di nuovo papà a 70 anni - IOdonna : Richard Gere, papà in quarantena a 70 anni: è nato il secondo figlio dalla moglie Alejandra Silva - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni - storico900 : RT @HuffPostItalia: Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Gere Richard Gere di nuovo papà a 70 anni: è nato un bel... AMICA - La rivista moda donna Richard Gere è diventato di nuovo papà a 70 anni

Richard Gere è di nuovo papà all’età di 70 anni (ne compirà 71 ad agosto). La moglie Alejandra Silva, attivista spagnola sposata nel 2018, ha infatti dato alla luce il loro secondo figlio dopo che poc ...

Richard Gere è diventato padre per la terza volta a 71 anni

Ha dato il benvenuto al terzo figlio, il secondo avuto dalla moglie Alejandra Silva: Richard Gere, all’età di 71 anni, è diventato padre per la terza volta. A dare la notizia in esclusiva, il magazine ...

Richard Gere è di nuovo papà all’età di 70 anni (ne compirà 71 ad agosto). La moglie Alejandra Silva, attivista spagnola sposata nel 2018, ha infatti dato alla luce il loro secondo figlio dopo che poc ...Ha dato il benvenuto al terzo figlio, il secondo avuto dalla moglie Alejandra Silva: Richard Gere, all’età di 71 anni, è diventato padre per la terza volta. A dare la notizia in esclusiva, il magazine ...