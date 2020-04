Raggi | orti urbani | sì a ingresso coltivatori

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Voglio dare una notizia ai tanti cittadini che curano giardini edi Roma: in accordo con l’assessorato alle Politiche del verde e con il dipartimento Tutela ambientale sara’ consentito l’nelle aree assegnate, per effettuare operazioni essenziali come innaffiatura, semina, raccolta e piantumazioni. Potranno accedere solo iespressamente autorizzati e per il tempo strettamente necessario a compiere le attivita’, ad una distanza di almeno 50 metri gli uni dagli altri”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Durante lo svolgimento, le aree rimarranno chiuse e idovranno svolgere le attivita’ nel rigido rispetto delle regole volte a contrastare la diffusione del coronavirus, stabilite dalla normativa nazionale e dalle ordinanze che abbiamo emanato. Negli...