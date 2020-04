Quando riaprono palestre e piscine? Si fa largo una data a giugno | sanificazione e

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’Italia si sta proiettando verso la fase 2 ovvero quella in cui i cittadini dovranno convivere con il virus e in cui le varie attività apriranno gradualmente, rispettando un rigido protocollo che terrà conto del rischio di contagio presente in un determinato luogo. Il lockdown si concluderà domenica 3 maggio ma lunedì 4 maggio non assisteremo a una riapertura di massa, proprio per evitare che ci sia una seconda ondevastante.riapriranno, centri fitness, centri di allenamento? Sicuramente non all’inizio del prossimo mese, non sono considerati sicuri proprio perché sono luoghi promiscui in cui stazionano tante persone in uno spazio abbastanza ristretto, dove sono presenti anche gli spogliatoi, dove si suda e dove è molto facile venire a contatto con altri soggetti. Molti appassionati di attività ...