PS5 ed Xbox Series X: 'per gli sviluppatori SSD e CPU conteranno più dei TFLOP' afferma Tom Warren (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli sviluppatori considerano CPU e SSD, non i Teraflop, come caratteristiche principali di PlayStation 5 ed Xbox Series X, secondo Tom Warren, senior editor di The Verge."Per un anno ho detto che CPU e SSD sono fondamentali per le console di nuova generazione, non i Teraflop" ha annunciato su Twitter. "Gli sviluppatori stanno dicendo la stessa cosa. Inoltre, mi è stato riferito che Lockhart non deluderà con i giochi di prossima generazione". Un tweet precedente ha visto Warren affermare che le funzionalità di ray tracing significheranno che gli sviluppatori inizieranno a prendere sul serio le cose, mentre CPU e SSD offriranno più giochi a 60 fps su console.Questo tweet è stato interpretato da molti utenti come un punto a favore verso PlayStation 5, che di TFLOP ne ha 10,28 al contrario di Xbox Series X che ne ha 12. Tuttavia, il senior editor in un ... Leggi su eurogamer PS5 e Xbox Series X : secondo gli sviluppatori di Quantum Error è ancora 'troppo presto per fare confronti'

Ubisoft pronta a rinviare i giochi se le date di uscita di PS5 ed Xbox Series X dovessero slittare

PS5 e Xbox Series X rinviate? Sony e Microsoft non avrebbero ancora preso una decisione secondo Jason Schreier (Di giovedì 23 aprile 2020) Gliconsiderano CPU e SSD, non i Teraflop, come caratteristiche principali di PlayStation 5 edX, secondo Tom Warren, senior editor di The Verge."Per un anno ho detto che CPU e SSD sono fondamentali per le console di nuova generazione, non i Teraflop" ha annunciato su Twitter. "Glistanno dicendo la stessa cosa. Inoltre, mi è stato riferito che Lockhart non deluderà con i giochi di prossima generazione". Un tweet precedente ha visto Warren affermare che le funzionalità di ray tracing significheranno che gliinizieranno a prendere sul serio le cose, mentre CPU e SSD offriranno; giochi a 60 fps su console.Questo tweet è stato interpretato da molti utenti come un punto a favore verso PlayStation 5, che dine ha 10,28 al contrario diX che ne ha 12. Tuttavia, il senior editor in un ...

Eurogamer_it : 'Gli sviluppatori terranno conto di SSD e CPU e non TFLOP per quanto riguarda #XboxSeriesX e #PS5'. - zazoomblog : PS5 e Xbox Series X: secondo gli sviluppatori di Quantum Error è ancora troppo presto per fare confronti -… - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Chi è più potente tra #PS5 e #XboxSeriesX? Secondo lo studio di #QuantumError è ancora presto per confronti. https://t.co… - Eurogamer_it : Chi è più potente tra #PS5 e #XboxSeriesX? Secondo lo studio di #QuantumError è ancora presto per confronti. - Psykoso1 : RT @Terra2itter: @Psykoso1 'Cose che non potremo più fare? Le serate nei locali accalcati sui divanetti ai Navigli. Ke tristezza!!!'. In p… -