Paola Di Benedetto oggi mini gonna inguinale e reggiseno in lana, che abbondanza: «Mi allatti?» (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo aver trionfato nella recentissima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto – tornata a casa dalla sua famiglia – prosegue oggi la sua ‘reclusione’ lontano dagli occhi delle telecamere. Non da quelle dell’obiettivo, però, che le ha fatto conquistare con l’ultimo post Instagram ben oltre 180 mila like. Un successo in continua ascesa quello di Paola dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Paola Di Benedetto oggi: forme ‘gentili’ nella morbida lana Partita in sordina, la Di Benedetto ha conquistato la finale con educazione e garbo, senza talvolta dover scansare le accuse di falsità. Con la popolarità, poi, è inevitabilmente cresciuta anche la considerazione social, con un incremento strepitoso di consensi che le fa guadagnare post dopo post centinaia di migliaia di ... Leggi su urbanpost Paola Di Benedetto rompe il silenzio : ‘Ognuno gioca le sue carte’

Paola Di Benedetto dopo il GF Vip rivela : “Sono scoppiata in lacrime”

Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto confessa : “Era una figura negativa” (Di giovedì 23 aprile 2020) Dopo aver trionfato nella recentissima edizione del Grande Fratello Vip,Di– tornata a casa dalla sua famiglia – proseguela sua ‘reclusione’ lontano dagli occhi delle telecamere. Non da quelle dell’obiettivo, però, che le ha fatto conquistare con l’ultimo post Instagram ben oltre 180 mila like. Un successo in continua ascesa quello didall’ingresso nella casa più spiata d’Italia.Di: forme ‘gentili’ nella morbidaPartita in sordina, la Diha conquistato la finale con educazione e garbo, senza talvolta dover scansare le accuse di falsità. Con la popolarità, poi, è inevitabilmente cresciuta anche la considerazione social, con un incremento strepitoso di consensi che le fa guadagnare post dopo post centinaia di migliaia di ...

lupoalessio1999 : negli ultimi 5 anni abbiamo avuto Giacobbe Fragomeni #isola Leicester Trump Brexit Giosada #xf9 #xf14 Lorenzo Licit… - zazoomnews : Paola Di Benedetto rompe il silenzio: ‘Ognuno gioca le sue carte’ - #Paola #Benedetto #rompe #silenzio: - KontroKulturaa : Paola Di Benedetto rompe il silenzio: 'Ognuno gioca le sue carte' - - bnotizie : Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: `Era una figura negativa per me, non volevo che si vedessero urla e scenat… - bnotizie : #VFQuarantineStories | Paola Di Benedetto | alle 17 | in diretta IG -