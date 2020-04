Nomine e potere | ecco le pagelle | Matteo Renzi superstar | bocciato Giuseppe Conte

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il leader di Italia Viva è il trionfatore del risiko delle poltrone (voto 8).delude e non riesce a incidere (voto 4). Bene Di Maio (voto 7,5), appena sufficiente il Pd di Zingaretti. Sorprendente la resistenza di Descalzi (voto 10), riconfermato all'Eni nonostante scandali a catena. L'addio a sorpresa di De Gennaro (voto 5). Grande assente: la meritocrazia

Non si vuol criticare qui la spartizione basata sul “manuale Cencelli”, con nomine spacchettate tra partiti, correnti e istituzioni varie. A dispetto delle anime belle, è un fatto che in ogni paese ...Cinquestelle e Pd sembrano lontanissimi specie sull’Europa.. Non faccio previsioni: sono divisi su molte cose ma poi quando si tratta di fare le nomine nelle partecipate si scoprono uniti. Il potere è ...