Lapo Elkann paragone Conte a un «capitano in una di Champions League»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 aprile 2020) «Uniti si vince». Dopo la sua valutazione, non solo lusinghiera, sull’operato del governo italiano nei confronti dell’Europa,‘incoraggia’ Giuseppeper la partita che si disputa oggi a Bruxelles con il Consiglio europeo straordinario in cui saranno valutate le misure economiche – quelle proposte dall’Eurogruppo – per la gestione della crisi economica e sanitaria da Coronavirus nel Vecchio Continente. L’imprenditore paragona questo incontro a una finale diin cui il presidente del Consiglio scenderà in campo con la fascia da. LEGGI ANCHE >: «Mio nonno sarebbe andato in Europa con un piano più caz*uto» VIDEO «Oggi è un giorno cruciale per l’Italia e noi Italiani siamo tutti con lei Presidente Giuseppe ...