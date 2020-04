Katy Perry dice addio alla sua gattina Kitty Purry (Di giovedì 23 aprile 2020) Kitty Purry era la leggendaria gattina di Katy Perry e, purtroppo, poco fa si è spenta. La cantante che l’amava profondamente, ha deciso di dedicarle un commovente post di addio sui social. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan che hanno voluto starle accanto in questo momento così delicato. La leggendaria gattina di Katy Perry, Kitty Purry, è deceduta e la cantante ha deciso di condividere con i suoi follower, sui social media, il dolore causato dalla sua perdita. Domenica, Katy Perry ha condiviso la triste notizia con i fan su Instagram. La cantante ha scritto che Kitty Perry è andata nel “catnip heaven”, il “paradiso dell’erba gatta”, pubblicando una presentazione di foto memorabili di se stessa che tiene in braccio la sua amica pelosa, ... Leggi su bigodino Katy Perry news - parla ai fan e li rassicura

Katy Perry piange la morte del gatto/ Si chiamava Kitty Purry - lo aveva da 15 anni

Katy Perry piange la morte del suo gatto - (Di giovedì 23 aprile 2020)era la leggendariadie, purtroppo, poco fa si è spenta. La cantante che l’amava profondamente, ha deciso di dedicarle un commovente post disui social. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei fan che hanno voluto starle accanto in questo momento così delicato. La leggendariadi, è deceduta e la cantante ha deciso di condividere con i suoi follower, sui social media, il dolore causato dsua perdita. Domenica,ha condiviso la triste notizia con i fan su Instagram. La cantante ha scritto cheè andata nel “catnip heaven”, il “paradiso dell’erba gatta”, pubblicando una presentazione di foto memorabili di se stessa che tiene in braccio la sua amica pelosa, ...

yoonstouch : la prima cantante che ho “seguito” è stata katy perry, quando avevo 8-10 anni, e forse si spiega perché sono sempre… - Pepkins88 : Credo di averle viste tutte con mia madre che fischietta Dark Horse di Katy Perry perché la passano spesso nella st… - _peachanie : Seonghwa che ascolta katy perry potrebbe diventare la mia nuova cosa preferita - yuchwans : IS HE LISTENING TO KATY PERRY HAHAHAHAHSHDFKVLLS - Cordell_4321 : Lutto per Katy Perry: lo straziante messaggio della cantante -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry, ritorno alle origini per il nuovo album? Rnbjunk Musica Katy Perry, ritorno alle origini per il nuovo album?

Katy Perry ha conosciuto fama e successo sopratutto con i suoi primi album. La cantante si é trovata senza preziosi collaboratori nel suo ultimo sforzo discografico “Witness”; ed in qualche modo per ...

Lutto per Katy Perry: lo straziante messaggio della cantante

Via social Katy Perry ha scritto un tenero e commovente messaggio dedicato alla sua gatta, Kitty Purry, scomparsa dopo ben 15 anni d’amicizia con la cantante. Katy Perry: il lut ...

Katy Perry ha conosciuto fama e successo sopratutto con i suoi primi album. La cantante si é trovata senza preziosi collaboratori nel suo ultimo sforzo discografico “Witness”; ed in qualche modo per ...Via social Katy Perry ha scritto un tenero e commovente messaggio dedicato alla sua gatta, Kitty Purry, scomparsa dopo ben 15 anni d’amicizia con la cantante. Katy Perry: il lut ...