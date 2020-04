Giulia Cavaglia a Temptation Island? “Mi fido ciecamente di Francesco”

Leggi su chenews

(Di giovedì 23 aprile 2020), ex protagonista di Uomini e Donne, parla di una sua possibile partecipazione acon il compagno Francesco Sole. foto facebookHa partecipato a Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista e dopo la fine della breve relazione con la sua scelta ha conosciuto Francesco Sole e non si sono più lasciati. Si sono conosciuti su internet e adesso potrebbero essere una delle prime coppie diVip. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI COMMUOVE IL WEBammette: “Midi Francesco, andrei a T.I vip” foto facebookconosciuta dal pubblico televisivo potrebbe essere insieme al compagno Francesco Sole una delle prima protagonista del prossimoVip. “Parteciperei perché midel mio ...