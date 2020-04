Firenze | inneggia al nazismo e si ritrae con armi in mano sui social | indagato 32enne

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tramite il proprio profilo pubblico VK avrebbe pubblicato messaggi di apologia nazista e fascista, con fotografie di emblemi, personaggi e slogan di carattere razzista e suprematista, pubblicando anche immagini che lo avrebbero ritratto “davanti ai predetti emblemi imbracciando”, e post che “incitavano alla rivolta e ad azioni violente anche nei confronti dello Stato”. È l’accusa che ha portato a una perquisizione nei confronti di undi Campi Bisenzio (). L’uomo, secondo quanto spiega una nota della polizia, “non risulta legato a organizzazioni politiche, èper propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. La perquisizione, effettuata dalla polizia su ordine della procura di, si è conclusa con il sequestro dei profili...

