Coronavirus | smog in diminuzione ovunque per il lockdown Ma a Roma no

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ilimposto in moltissimi paesi del mondo sta contribuendo ad abbattere i livelli di, sopratutto nelle granci città. L’unica, incredibilmente, in cui l’inquinamento è aumentato è. Le misure dihanno caratterizzato la risposta che molti stati hanno messo in campo contro la pandemia di. Secondo alcuni calcoli sono 3,9 i … L'articoloinper il. Ma ano proviene da www.meteoweek.com.