Coronavirus | Safilo fornisce visiere protettive agli ospedali

Safilo lancia #united4eyecare (uniti per la protezione degli occhi), un'iniziativa globale che raggruppa diverse azioni messe in campo per rispondere all'emergenza Covid-19 nei Paesi in cui il gruppo opera, in particolar modo in quelli maggiormente colpiti dal virus, in primis l'Italia, la Spagna e gli Stati Uniti. Cuore del progetto la protezione e la cura degli occhi, tema da sempre al centro di tutte le attività dell'Azienda. Pe cui Safilo ha riconvertito parte della produzione industriale nei propri siti produttivi di Santa Maria di Sala e Bergamo per produrre e fornire maschere di protezione e visiere facciali ad alcuni ospedali italiani in difficoltà, tra cui il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli epicentri dell'emergenza Covid-19. Gli occhiali di protezione e le visiere sono DPI (dispositivi di protezione individuale)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Safilo Safilo lancia #United4eyecare riconverte parte della produzione per fornire occhiali di protezione Corriere della Sera Safilo riconverte due stabilimenti alla produzione di visiere protettive

Dagli occhiali ai visori protettivi, Safilo si converte per l'emergenza coronavirus

Sotto la bandiera di #united4eyecare Safilo avvia le linee di produzione riconvertite nei propri stabilimenti di Santa Maria di Sala (Venezia) e Lenti a Brembate di Sopra (Bergamo) per produrre masche ...

