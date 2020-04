Coronavirus, Ryanair dice «no» al distanziamento sociale sugli aerei: «Idea idiota, o ci pagate i posti vuoti o non voleremo più» (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpostarsi da una regione all’altra, andare in vacanza o più semplicemente tornare a casa non sarà più come prima. Molti si dicono già pronti a prendere un aereo, altri preferiscono aspettare ancora un po’, vuoi per i problemi economici causati dal lockdown vuoi per i timori per la propria salute. Le compagnie aeree, intanto, sono già al lavoro per adeguarsi alle restrizioni, imposte dai governi nella fase 2 per contenere la diffusione del Coronavirus. In altre parole, è terminata la stagione degli aerei strapieni, con passeggeri ammassati l’uno accanto all’altro. La politica delle low cost È arrivato il momento di cambiare abitudini ma non sarà facile soprattutto per le compagnie aeree low cost con una politica chiara e ben ... Leggi su open.online Coronavirus : O’Leary - ‘Ryanair non riprenderà voli se posti vuoti alterni’

Coronavirus - il patron di Ryanair : “Noi non applicheremo le stupide regole di distanziamento”

Coronavirus - Ryanair contro le regole della Fase 2. E scrive agli scali italiani : “Priorità” a chi assicura “zero tasse”. Onlit : “Una minaccia” (Di giovedì 23 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpostarsi da una regione all’altra, andare in vacanza o più semplicemente tornare a casa non sarà più come prima. Molti si dicono già pronti a prendere un aereo, altri preferiscono aspettare ancora un po’, vuoi per i problemi economici causati dal lockdown vuoi per i timori per la propria salute. Le compagnie aeree, intanto, sono già al lavoro per adeguarsi alle restrizioni, imposte dai governi nella fase 2 per contenere la diffusione del. In altre parole, è terminata la stagione deglistrapieni, con passeggeri ammassati l’uno accanto all’altro. La politica delle low cost È arrivato il momento di cambiare abitudini ma non sarà facile soprattutto per le compagnie aeree low cost con una politica chiara e ben ...

Corriere : Coronavirus, Michael O'Leary: «Ryanair non applicherà le stupide regole di distanziamento» - mitsouko1 : RT @IlPrimatoN: Il proprietario di Ryanair O'Leary: 'Con il carico passeggeri ridotto al 66% per il distanziamento anti coronavirus non con… - infoiteconomia : Ryanair ed EasyJet: offerte post Coronavirus, soluzioni fase 2 e rivoluzione aeroporti - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Coronavirus, #Ryanair: 'Lasciare posti vuoti idea stupida, così non torneremo a volare' - infoiteconomia : Coronavirus, Ryanair: 'Lasciare posti vuoti idea stupida, così non torneremo a volare' -