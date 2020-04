Coronavirus, Locatelli: “L’indice di contagiosità è sceso tra 0,5 e 0,7. Dal 3 aprile riduzione costante di ricoverati in terapia intensiva” (Di giovedì 23 aprile 2020) L’’R con zero’, l’indice di contagiosità del Coronavirus, è sceso a una percentuale compresa tra lo 0,5 e lo 0,7“. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa alla Protezione civile. Locatelli ha anche sottolineato che a partire dal 5 aprile, “con la sola eccezione di una giornata, c’è stata una riduzione del numero dei pazienti ricoverati. E dal 3 aprile c’è stata costantemente ogni giorno una riduzione del numero dei pazienti che erano ricoverati in terapia intensiva”. L'articolo Coronavirus, Locatelli: “L’indice di contagiosità è sceso tra 0,5 e 0,7. Dal 3 aprile riduzione costante di ricoverati in terapia intensiva” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : Franco Locatelli : “Calo costante dei ricoveri dal 5 aprile”

