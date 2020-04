Coronavirus, Decaro un lungo post dedicato ai ristoratori, le novità per loro (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli operatori della ristorazione potranno fare il servizio di domicilio anche in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il proprio esercizio, purché vengano rispettate le norme igieniche in materia di confezionamento e trasporto. È stata una nostra richiesta. Certo è una piccola cosa ma è un segnale di incoraggiamento verso tanti operatori del settore che, in questi giorni, nonostante la tremenda crisi che stiamo vivendo, hanno dimostrato coraggio, intelligenza e creatività, reinventandosi una attività e adattandosi alle nuove regole. Per questo è giusto che siano incentivati in questo percorso. Per quanto potrà cambiare la situazione, dopo il 3 maggio, non sarà ancora, per molto tempo, quella di prima. Purtroppo! Dobbiamo attendere le indicazioni dal Governo per capire cosa e come si ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - i commercianti a Decaro : “siete più bravi di noi vi portiamo le chiavi dei nostri locali”

Coronavirus - Decaro : “Nel futuro più bici e monopattino e meno mezzi pubblici”

Coronavirus Decaro : “Nella casse del Comune ci sono soldi che vorrei restituire ai cittadini” (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli operatori della ristorazione potranno fare il servizio di domicilio anche in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il proprio esercizio, purché vengano rispettate le norme igieniche in materia di confezionamento e trasporto. È stata una nostra richiesta. Certo è una piccola cosa ma è un segnale di incoraggiamento verso tanti operatori del settore che, in questi giorni, nonostante la tremenda crisi che stiamo vivendo, hanno dimostrato coraggio, intelligenza e creatività, reinventandosi una attività e adattandosi alle nuove regole. Per questo è giusto che siano incentivati in questo percorso. Per quanto potrà cambiare la situazione, dopo il 3 maggio, non sarà ancora, per molto tempo, quella di prima. Purtroppo! Dobbiamo attendere le indicazioni dal Governo per capire cosa e come si ...

baritoday : Verso la fase 2, Decaro chiede regole certe: 'Mascherine a prezzi accessibili e capienza massima bus'… - LaSocialChanges : RT @GiuliaCelano: Tra poco in diretta con molti sindaci, tra cui @giorgio_gori @BilldeBlasio @AdaColau @Antonio_Decaro per parlare della c… - SimonaPasquino5 : RT @JosefPalladino: Il #BirrificioBari ha deciso di interrompere temporaneamente la produzione delle sue bevande per produrre disinfettante… - cittameridiane : RT @JosefPalladino: Il #BirrificioBari ha deciso di interrompere temporaneamente la produzione delle sue bevande per produrre disinfettante… - JosefPalladino : Il #BirrificioBari ha deciso di interrompere temporaneamente la produzione delle sue bevande per produrre disinfett… -