Buon compleanno Roberto Giachetti | Alessandro Costacurta…

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 aprile 2020)Costacurta… …Barbra Streisand, Shirley MacLaine, André Darrigade, Jean Paul Gaultier, Mario Marazziti, Michael O’Keefe, Annamaria Furlan, Luigi Zunino, Serenella Fucksia, Gaia Tortora, Stefania Rocca, Barbara Lezzi, Carmen Giannattasio,Sgrigna, Cyril Théréau… Oggi 24 aprile compiono gli anni: Eugenio Bertoglio, ex ciclista; Luciano Giusti, ex calciatore; Gianna Maranesi, ex modella; Nicolò Ferrari, regista, sceneggiatore; André Darrigade, ex ciclista; Carlo Ghidelli, arcivescovo, biblista; Shirley MacLaine, attrice, regista, sceneggiatrice; Sergio Pensotti, ex calciatore; Enzo Barbaresco, ex arbitro di calcio; Paolo Beni, ex calciatore, allenatore; Adelio Colombo, ex calciatore, allenatore, dirigente; Giuseppe Caramanno, ex calciatore, allenatore; Lidia Cirillo, ...