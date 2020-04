Asia Argento attacca Pechino Express | “Fatemi causa | non me ne frega”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 aprile 2020), figlia d’arte del maestro degli horror italiano Dario, racconta su Instagram i retroscena dell’infortunio che l’ha vista protagonista a. Si riaccendono le polemiche dopo l’attacco della showgirl. I retroscena dell’infortunioha fatto parte di questa fortunata edizione di, ma solo per pochi giorni. La cantante e attrice, infatti, all’inizio convinta di dover passare 5 mesi con lo zaino in spalla, ha dovuto abbandonare quasi subito la trasmissione. Il motivo è riconducibile al grave infortunio al ginocchio che l’ha costretta al ritiro., in coppia con l’amica Vera Gemma, dopo mesi di silenzio ha voluto mettere i puntini sulle i sulla vicenda e l’ha fatto con una diretta Instagram. Non mi credevano perché non piangevo, tra una battuta e ...