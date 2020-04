A Genzano la prima RSA Covid Pubblica del Lazio (Di giovedì 23 aprile 2020) Aperta e operativa in tempi record all’interno dell’ex ospedale “De Sanctis” di Genzano la prima RSA Covid Pubblica del Lazio. La struttura ha ricevuto la visita e gli apprezzamenti del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dell’assessore regionale alla salute Alessio D’amato. Una struttura necessaria che nasce per dare una risposta concreta ai bisogni di salute e di sicurezza degli ospiti e delle loro famiglie che possono contare su un servizio sanitario pubblico di altissima qualità. Gli operatori che vi lavorano sono stati formati non solo per garantire la necessaria sicurezza ai pazienti ma anche a loro stessi. Grande cura anche all’aspetto umano per combattere, per quanto è possibile, una situazione di emergenza come quella attuale. Grazie alla donazione di HUAWEI è stato, inoltre, attivato un servizio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Zingaretti : a Genzano aperta prima Rsa Covid pubblica

Anzio - Villa dei Pini non apre ma il dibattito continua. Intanto parte la prima Rsa Covid-19 pubblica d’Italia a Genzano (Di giovedì 23 aprile 2020) Aperta e operativa in tempi record all’interno dell’ex ospedale “De Sanctis” dilaRSAdel. La struttura ha ricevuto la visita e gli apprezzamenti del presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e dell’assessore regionale alla salute Alessio D’amato. Una struttura necessaria che nasce per dare una risposta concreta ai bisogni di salute e di sicurezza degli ospiti e delle loro famiglie che possono contare su un servizio sanitario pubblico di altissima qualità. Gli operatori che vi lavorano sono stati formati non solo per garantire la necessaria sicurezza ai pazienti ma anche a loro stessi. Grande cura anche all’aspetto umano per combattere, per quanto è possibile, una situazione di emergenza come quella attuale. Grazie alla donazione di HUAWEI è stato, inoltre, attivato un servizio di ...

RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitan… - CorriereCitta : A Genzano la prima RSA Covid Pubblica del Lazio - pi2py : RT @AslRoma6: ????A #Genzano la prima #RSACovidPubblica del #Lazio nella #ASLRoma6. Attivo anche un servizio di videochiamate con i parenti.… - AslRoma6 : ????A #Genzano la prima #RSACovidPubblica del #Lazio nella #ASLRoma6. Attivo anche un servizio di videochiamate con i… - Patrizi75819760 : RT @RegioneLazio: Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitano di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Genzano prima A Genzano prima RSA Covid pubblica del Lazio. Possibile videochiamare i parenti? Il Caffè.tv A Genzano la prima RSA Covid Pubblica del Lazio. Attivo anche un servizio di videochiamate con i parenti

Aperta e operativa in tempi record all’interno dell’ex ospedale “De Sanctis” di Genzano la prima RSA Covid pubblica del Lazio. La struttura ha ricevuto la visita e gli apprezzamenti del presidente ...

Coronavirus Roma, San Saba deserta

Genzano, inaugurata la prima Rsa del Lazio per pazienti Covid con 40 posti letto ...

Aperta e operativa in tempi record all’interno dell’ex ospedale “De Sanctis” di Genzano la prima RSA Covid pubblica del Lazio. La struttura ha ricevuto la visita e gli apprezzamenti del presidente ...Genzano, inaugurata la prima Rsa del Lazio per pazienti Covid con 40 posti letto ...