The O.C. torna in tv 13 anni dopo: 10 curiosità sulla serie (Di mercoledì 22 aprile 2020) We’ve been on the run, driving in the sun, looking out for number one: California here we come, right back where we started from (Siamo stati in viaggio, guidando sotto il sole, cercando il numero uno: California stiamo arrivando, proprio da dove siamo partiti). Era il 3 agosto 2003 negli Stati Uniti (il 7 settembre 2004 in Italia) quando introdotta dalla canzone ‘California’ dei Phantom Planet, è andata in onda per la prima volta la serie tv adolescenziale: The O.C. Una storia alla Cenerentola in cui però la donzella che si ritrova catapultata nei salotti di lusso è un giovane delinquentello, Ryan, che viene ‘adottato’ dal suo avvocato e finisce a vivere tra i ricchi della contea di Orange e come da copione si innamora della bella, tormentata e ricca vicina di casa, Marissa. Quattro stagioni, 92 episodi di Summer, Seth, Ryan e ... Leggi su tvzap.kataweb Italia 1 - ritorna The OC alle 19 : e la prima serata scatta alle 21 - 30

The O.C. - la serie cult torna su Italia 1 da giovedì 23 aprile 2020

Coronavirus - «The O.C.» torna (finalmente) in televisione (Di mercoledì 22 aprile 2020) We’ve been on the run, driving in the sun, looking out for number one: California here we come, right back where we started from (Siamo stati in viaggio, guidando sotto il sole, cercando il numero uno: California stiamo arrivando, proprio da dove siamo partiti). Era il 3 agosto 2003 negli Stati Uniti (il 7 settembre 2004 in Italia) quando introdotta dalla canzone ‘California’ dei Phantom Planet, è andata in onda per la prima volta latv adolescenziale: The O.C. Una storia alla Cenerentola in cui però la donzella che si ritrova catapultata nei salotti di lusso è un giovane delinquentello, Ryan, che viene ‘adottato’ dal suo avvocato e finisce a vivere tra i ricchi della contea di Orange e come da copione si innamora della bella, tormentata e ricca vicina di casa, Marissa. Quattro stagioni, 92 episodi di Summer, Seth, Ryan e ...

saudadelw : RT @Daninseries: THE OC DA GIOVEDÌ TORNA SU ITALIA 1 MI SENTITE URLARE CALIFORNIAAAA CALIFORNIAAAAAAAAAA HERE WE COMEEEEEEEEEE https://t.c… - zazoomnews : The O.C. la serie cult torna su Italia 1 da giovedì 23 aprile 2020 - #serie #torna #Italia #giovedì #aprile - gyeonstal : Da giovedì alle 19 torna The O.C. su italia uno ed è subito estate e sanità mentale. ?? - martnm___ : RT @accioaron: Oggi torna il mito, la leggenda, THE BADDEST BITCH OF ALL KATHERINE PIERCE #TheVampireDiaries #tvdla5 - SusanHale11 : RT @accioaron: Oggi torna il mito, la leggenda, THE BADDEST BITCH OF ALL KATHERINE PIERCE #TheVampireDiaries #tvdla5 -