"Su cosa si basa la strategia di Conte". Fase 2, roba da matti: Becchi svela l'inganno

Altro duro colpo per Guseppe Conte. Paolo Becchi, sul suo profilo Twitter, fa emerge tutte le debolezze e le incapacità del premier. "Il discorso di Conte - cinguetta la firma di Libero -. La strategia della Fase 2 si basa sulla scoperta di un vaccino. Se è così può durare anche anni. Tutte le decisioni vengono prese dal fantomatico Comitato Tecnico Scientifico a cui si aggiunge un Comitato di esperti. È lo stravolgimento della democrazia". Solo qualche giorno fa Becchi aveva posto a Conte un quesito chiaro, anche questo sui social: "Aumentano al Nord i contagiati e anche i morti. È evidente che il 'tutti a casa' non funziona. Ma nessuno avanza dubbi sugli errori di questo governo. Nessuno propone soluzioni alternative. Quante migliaia di morti dovremo avere ancora fino a che qualcuno dica: ora basta??!!".

