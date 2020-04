Signorini alla Balivo | non sono un paracu*o GF Vip? La conduzione non è

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Alfonso, in diretta con Caterina, lancia frecciatine: "nonpiaciuto come conduttore del Grande Fratelloperch; ho delle opinioni".

ArthurMeurs : @commentatricet1 @EliaAntonella Finge di litigare con la D'Urso, entra ed esce dalla casa con atteggiamenti che def… - LbLorenzobrogi : @ricpuglisi Alla cultura ci metterei Alfonso Signorini. - doroteas91 : @funny_dreamer16 Grazie a signorini e alla D'Urso è passato il messaggio che se provochi, e qualcuno ti picchia è giustificato - GiovannaSerra3 : RT @peppe_migliore: Tutto questo spazio concesso alla Elia ANCHE stasera mi fa pensare che il problema non era Signorini ma... i “piani alt… - peppe_migliore : Tutto questo spazio concesso alla Elia ANCHE stasera mi fa pensare che il problema non era Signorini ma... i “piani… -

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, è stata totalmente diversa rispetto agli scorsi anni a causa dell’emergenza Covid-19.Caterina Balivo, nel suo spazio “My next book”, in diretta su Instagram, insieme al marito Guido Maria Brera, intervista Alfonso Signorini. Il marito della Balivo si complimenta con Signorini sia per ...