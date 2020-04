Ripresa degli allenamenti, Spadafora prende tempo dopo l’incontro con i vertici del calcio (Di mercoledì 22 aprile 2020) È durato circa due ore l'incontro in video-conferenza tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e i vertici del calcio, per discutere del protocollo medico studiato dalla Federcalcio e della possibilità di riprendere gli allenamenti delle squadre. Una decisione verrà presa solo nei prossimi giorni. Leggi su fanpage Ripresa Serie A - terminato il vertice. Spadafora : “Nei prossimi giorni decideremo modalità degli allenamenti”

Ripresa Serie A - Spadafora potrebbe far slittare l’inizio degli allenamenti

Salisburgo - ripresa degli allenamenti con le mascherine – VIDEO (Di mercoledì 22 aprile 2020) È durato circa due ore l'incontro in video-conferenza tra il ministro dello sport Vincenzoe idel, per discutere del protocollo medico studiato dalla Federe della possibilità di rire glidelle squadre. Una decisione verrà presa solo nei prossimi giorni.

infocamere : Un importante volano per l'evoluzione e la sostenibilità degli investimenti ??? 'Bazooka dell'#innovazione per un fi… - Gazzetta_it : Il ministro #Spadafora: “Ripresa graduale degli allenamenti. Sui campionati valutiamo” - RaiSport : Per Claudio #Ranieri tecnico della #Sampdoria, questo è il momento della prudenza La ripresa degli #allenamenti il… - CalcioWeb : ???? Ripresa #SerieA, terminato il vertice tra il Ministro dello sport e le componenti della #FIGC. #Spadafora: 'Ne… - news24_napoli : Il Ministro dello Sport, Spadafora annuncia: "nei prossimi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa degli Spadafora al lavoro per la ripresa degli sport Corriere dello Sport.it Vertice per il calcio, ripresa graduale Spadafora: modalità nei prossimi giorni

ha ufficializzato la notizia anticipata da fonti sportive subito dopo la videoconferenza con le componenti del calcio per la possibile ripresa degli allenamenti. Rispondendo in mattinata al Senato all ...

Coronavirus, terminato l'incontro Governo-calcio: la decisione

Il Ministro ha preso tempo: è in bilico la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti. La Serie A vuole riprendere il campionato a fine maggio o al massimo ad inizio giugno per poter ...

ha ufficializzato la notizia anticipata da fonti sportive subito dopo la videoconferenza con le componenti del calcio per la possibile ripresa degli allenamenti. Rispondendo in mattinata al Senato all ...Il Ministro ha preso tempo: è in bilico la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti. La Serie A vuole riprendere il campionato a fine maggio o al massimo ad inizio giugno per poter ...