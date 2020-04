Riduzione canone di affitto | ecco come e quando si può richiedere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ci sono famiglie nelle quali uno o più componenti percepiscono uno stipendio ridotto, autonomi che si sono ritrovati all’improvviso senza entrate o studenti universitari che devono pagare l’della propria stanza anche se sono rientrati a casa dei genitori: in casi del genere, ma non solo, è possibile che proprietari e inquilini trovino un accordo sulladel(e quindi anche delle tasse a carico dei primi).spiega un recente articolo di Immobiliare.it, data l’emergenza l’invio della documentazione può avvenire online e non sarà necessario rispettare il limite di 30 giorni per comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Modulo sì, bollo e imposte no Per ridurre ile comunicarlo in maniera semplificata bisogna in primo luogo scaricare il modello numero 69 che si trova sul sito dell’Agenzia ...