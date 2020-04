Oroscopo 22 aprile 2020 | le stelle di oggi

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Buongiorno a tutti voi, amici affezionati dell’di Italia Sera. Siamo pronti a dare i nostri consigli per la giornata, in base all’influenza planetaria che ci sarà su tutti i segni. Vediamo allora quale sarà l’di. In questo pezzo, tutti i pronostici di, 22, e se volete potete confrontarli con le previsioni di ieri.22: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro22: Ariete Il lavoro rimane soddisfacente man mano che avanzi con successo. È sicuramente un momento eccellente per parlare con gli amici.22: Toro Le opzioni sane porteranno a una salute perfetta. Prendersi cura di qualcuno della famiglia probabilmente migliorerà la tua reputazione socialmente.22: Gemelli È probabile che tu goda di buona salute seguendo il tuo regime di allenamento. ...