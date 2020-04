Netflix: primo trimestre col botto per la piattaforma di streaming (Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo articolo Netflix: primo trimestre col botto per la piattaforma di streaming è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Netflix rende noti i dati del primo trimestre del 2020: è record assoluto di abbonati. Ecco perché e come ci si aspetta che evolva la situazione. Netflix, la piattaforma di streaming più famosa del pianeta, incassa un altro successo in questi tempi di quarantena, il colosso canadese ha infatti reso noti i dati di crescita … Leggi su youmovies Top Ten Netflix 20 Aprile : boom Too Hot To Handle vola al primo posto

Skam Italia 4 in arrivo : Netflix pubblica il primo teaser ufficiale

Skam Italia 4 in uscita : Netflix pubblica il primo teaser e i fans iniziano il conto alla rovescia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Questo articolocolper ladiè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.rende noti i dati deldel 2020: è record assoluto di abbonati. Ecco perché e come ci si aspetta che evolva la situazione., ladipiù famosa del pianeta, incassa un altro successo in questi tempi di quarantena, il colosso canadese ha infatti reso noti i dati di crescita …

Vision_Forex : Netflix: i risultati del primo trimestre 2020 - NewsMondo1 : Netflix-boom, quasi 16 milioni di nuovi abbonati nei primi tre mesi del 2020: effetto ‘isolamento’?… - varesenews : Netflix raddoppia i nuovi abbonati, quasi 16 milioni in questo primo trimestre - FedeCavaz : Ho visto in anteprima #Hollywood in uscita il primo maggio su Netflix. Non posso dire nulla ma se vi incuriosisce,… - leliosimi : #Netflix chiude il primo trimestre del 2020 con 15.8 milioni di abbonati in più (raggiungendo un totale di 183 mili… -