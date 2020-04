Michelle Hunziker tradita dalla figlia Aurora: “Io non ve la perdono” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Michelle Hunziker sorprende il fidanzato di Aurora a letto con la sua migliore amica Sara. Una scena davvero imbarazzante per la showgirl Michelle Hunziker (foto Instagram @therealhunzigram)C’è chi in quarantena si annoia e chi invece passa giorni a capire cosa sta succedendo in casa. E’ quanto accaduto a Michelle Hunziker vittima di uno scherzo de Le Iene. Un vero e proprio set allestito nella bellissima dimora della grande famiglia allargata. Gli attori coinvolti sono tre: Goffredo è corteggiato, Aurora la fidanzata preoccupata del tradimento e Sara quella a cui mancano le attenzioni di un uomo. La scena inizia pochi istanti dopo e a battere il primo ciak senza saperlo è proprio Michelle che chiama tutti in salone per una foto di famiglia. Nello scatto si vede subito Goffredo abbracciare la gamba di Sara tanto che sui social i ... Leggi su chenews Il terribile scherzo delle Iene a Michelle Hunziker : Aurora tradita da Goffredo e Sara (Video)

redazioneiene : Che ci fa il fidanzato di sua figlia Aurora a letto con un’altra? La quarantena di @m_hunziker stava andando a gonf… - KontroKulturaa : Michelle Hunziker scherzo in quarantena de Le Iene: 'Io non ve la perdono' (VIDEO) - - DanielaVitello1 : #LeIene “Il fidanzato di Aurora a letto con la figlia di Pino Daniele”...e Michelle Hunziker rischia l'infarto… - acardinale_ : @gennilivenapoli @carmelitadurso È una conduttrice televisiva come gGerry Scotti e Michelle Hunziker, non può stare a casa -