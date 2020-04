L’Europa chiama e Monti risponde ancora signorsì : «Il Mes? Non è una creatura malefica» (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Europa chiama e Mario Monti risponde ancora signorsì . L’ex premier si schiera con decisione dalla parte dei fautori del Mes .«Non è mai stato una creatura malefica in sé». E ritiene che coloro che chiedono «condizionalità zero» in realtà vogliono «un salvacondotto per poter fare in futuro qualsiasi disavanzo o debito pubblico». «E-aggiunge Monti- questo il Mes, oserei dire per fortuna, non lo può dare». Queste cose Monti le dice in una intervista a la Repubblica. Lo “zelo” di Monti Che zelo europeo. Davvero encomiabile, uno zelo che ci riporta però a uno dei momenti più bui della storia recente italiana. Quando il nostro paese era sotto il ricatto dello spread e il governo Monti, appena insediato svolse con grande diligenza i ... Leggi su secoloditalia LIVE Coronavirus - Ultime notizie. In Sardegna 593 casi - di cui 63 in una singola casa di riposo. Conte e Macron richiamano l’Europa all’unità

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Conte e Macron richiamano l’Europa all’unità. Sala : “Nulla sarà come prima - vedremo se qualcosa sarà meglio”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giuseppe Conte richiama l’Europa all’unità facendo eco alle parole di Macron : “Questa crisi si supera insieme” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Europae Mariosignorsì . L’ex premier si schiera con decisione dalla parte dei fautori del.«Non è mai stato unain sé». E ritiene che coloro che chiedono «condizionalità zero» in realtà vogliono «un salvacondotto per poter fare in futuro qualsiasi disavanzo o debito pubblico». «E-aggiunge- questo il, oserei dire per fortuna, non lo può dare». Queste cosele dice in una intervista a la Repubblica. Lo “zelo” diChe zelo europeo. Davvero encomiabile, uno zelo che ci riporta però a uno dei momenti più bui della storia recente italiana. Quando il nostro paese era sotto il ricatto dello spread e il governo, appena insediato svolse con grande diligenza i ...

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: L’Europa chiama e Monti risponde ancora signorsì : «Il Mes? Non è una creatura malefica» - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: L’Europa chiama e Monti risponde ancora signorsì : «Il Mes? Non è una creatura malefica» - SecolodItalia1 : L’Europa chiama e Monti risponde ancora signorsì : «Il Mes? Non è una creatura malefica» - dring66 : @AlessiaMorani Non ha fatto una proposta, ha dato IL SUGGERIMENTO. Non un suggerimento ma il suggerimento che potre… - angelocamille18 : @ikegolfer @RitaB66743159 @colmarn @ReginadiQ @isabellaisola3 @Tizzy44196287 @Marius30386553 @distefanoTW… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa chiama Paco Ignacio Taibo II: «Noi, i ragazzi della novela negra Il Manifesto