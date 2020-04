Il piano UEFA per la ripresa dei campionati | torna di moda una vecchia ipotesi

Leggi su 90min

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ​Questi sono di certo giorni decisivi per il calcio, sia a livello nazionale che europeo. Le Federazioni stanno cercando di trovare la quadra e capire come portare a termine sia iche le Coppe (Champions ed Europa League), anche se per queste ultime agosto sembra ormai l'più plausibile. Ma l', ora, ha innestato la retromarcia. Il massimo organo calcistico europeo era sempre stato deciso con il diktat di portare a termine tutti i2019/20, ma secondo quanto...