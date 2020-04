Fase 2, è giusto ripartire con un piano nazionale? (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Foto: Alberto Pizzoli/Afp via Getty Images)Il 4 maggio è ormai una data dirimente, non fosse che dal punto di vista psicologico. Una scadenza fondamentale per la tenuta degli italiani. Il lockdown che si avvia verso il traguardo dei due lunghissimi mesi ha alleggerito la pressione sulle strutture sanitarie, anche se siamo in ritardo sugli altri metodi di contenimento e monitoraggio dell’epidemia, dai test sierologici allo sviluppo della famigerata Immuni, l’app per il tracciamento degli infetti e l’isolamento dei loro contatti recenti. Molte imprese riapriranno, con le indicazioni che entro la settimana il governo dovrà fornire – proprio oggi, secondo quanto ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, si terrà l’incontro più importante – a seconda dei diversi settori. Mentre per i negozi ci sarà ... Leggi su wired Coronavirus : Zaia - ‘giusto riaprire l’Italia gradualmente per fase 2’

CristianEnna : @INPS_it @palermo_peppe @blogsicilia A me non e arrivato ancora niente iban e giusto dicono sempre in fase d lavorazione speriamo bene - streetloveitaly : RT @mmichelaf: Giusto, menomale, chiederanno l’illuminato parere di qualche medico radiato dall’albo e, in vista della fase due, consiglier… - mmichelaf : Giusto, menomale, chiederanno l’illuminato parere di qualche medico radiato dall’albo e, in vista della fase due, c… - gio_onali : @CottarelliCPI Giusto, Google e stato italiano pari sono, non è affatto la stessa cosa. In Germania sono alla fase… - Anamu20316999 : @GiuseppeConteIT Sul suo cammino sta trovando tante difficoltà..fase,eurobond, Mes,non si scoraggi..Non si faccia i… -

E dove potremo andare? Il punto vero rimane infatti il confronto fra le regioni. Se 48 ore fa sembrava che la fase 2 potesse essere impostata su base territoriale, perché ci sono evidentemente regioni ...

Zaia: "Fase 2 già cominciata, ma non per colpa mia"

"Il 4 maggio non sarà la 'festa della liberazione', ma l'inizio della fase di convivenza con il virus. E nel momento in cui si andasse ad aprire il 4 maggio, e' giusto non leggere questa apertura come ...

