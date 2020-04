Esautomotion | soci approvano bilancio e pagamento dividendo in due tranche

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea diha approvato ilconsolidato di esercizio 2019 e la destinazione dell’utile d’esercizio dia riserva Utili portati a nuovo e quale(0,05 euro per azione) a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco. Taleverrà posto in, come nei passati anni e in linea con l’attuale politica di dividendi dellaetà, in due: la prima ( 0,025 euro) sarà messa ina partire dal 6 maggio 2020 con data stacco il 4 maggio 2020 e record date il 5 maggio 2020; la seconda (0,025 euro) in pagament a partire dal 28 ottobre 2020 con data stacco il 26 ottobre 2020 e record date il 27 ottobre 2020.