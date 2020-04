Covid-19, falsi positivi al Moscati: smentito il focolaio annunciato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nessun focolaio al “Moscati” di Avellino. La conferma arriva dal “Cotugno” di Napoli che nella giornata di oggi ha analizzato gli otto tamponi che erano risultati positivi dell’AORN del nosocomio di Contrada Amoretta dando esito negativo. La conferma arriva anche dal consigliere regionale Maurizio Petracca: “In relazione alle notizie che si sono diffuse nella serata di ieri relative ad un presunto focolaio che vedeva coinvolte otto persone tra personale medico e paramedico dell’ospedale Moscati di Avellino, mi è appena giunta notizia che quattro di queste sono risultate negative al tampone di oggi, altre quattro sono in attesa di verifica. Gli sciacalli politici che immediatamente avevano cavalcato il caso mi auguro che ora saranno sollevati e felici per la notizia”. Covid-19, ... Leggi su anteprima24 Coronavirus : Gdf sequestra a Monza 4mila falsi farmaci ‘antiCovid’

In attesa dell'ufficialità dei falsi positivi del Moscati il totale dei positivi al Coronavirus su attesa a 426. Nuovi casi a Cervinara, Montoro e Solofra

