Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Nel database mondiale delle sequenze del virus pochissimi campioni italiani. Perché non si pubblicano?” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “virus mutato? Possiamo ancora dire poco per quanto riguarda l’Italia, perché, come ho controllato giorni fa, nel database delle sequenze del virus ci sono circa 10mila campioni, di cui solo 40 sono italiani. Purtroppo questo è un problema sul quale molti colleghi si interrogano: come mai le sequenze italiane non si pubblicano?“. Sono le parole della virologa Ilaria Capua, che già in diverse puntate di “Dimartedì” (La7) ha evidenziato il numero scarsissimo di campioni delle sequenze del Coronavirus inviati dall’Italia, come è mostrato nel sito Nextstrain, un database aggiornato in tempo reale che realizza la filogenesi dell’evoluzione del virus, secondo tutte le sequenze condivise dalla comunità scientifica mondiale. “E’ davvero importante – continua la scienziata – avere una ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la virologa Ilaria Capua indica la strada : “Chi ha gli anticorpi deve uscire”

