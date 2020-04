Coronavirus dati 22 aprile 2020 | record di guariti | sono 2 943

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020)22. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia.ancora in calo, per il secondo giorno consecutivo, i malati: -10 i positivi al Covid-19. Le vittime oggi437, un dato in crescita rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 534. Da inizio emergenzaoltre 25mila le vittime. La maggior parte dei malatiisolamento domiciliare,il 76%. Cala di 87 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. 329 in meno i pazienti ricoverati in degenza Covid-19. Oggidi2.943, in totale51.603. (segue dopo la foto) Non si ferma la curva dei contagi a Milano e provincia.positive alda ieri 480 persone in più, per un totale di 17mila contagiati. A Milano città ci161nuovi ...