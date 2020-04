Coima Res | Consob | Intesa Sp al 4 | 027%

Affaritaliani : Piazza Affari: ecco i 5 titoli 'caldi' della settimana - Andreacocco87 : Coima Res, Relatech, #Tesmec, #INWIT e... Questi i 5 titoli 'caldi' in Borsa - -

Ultime Notizie dalla rete : Coima Res

Metro

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Intesa Sp detiene, dallo scorso 11 aprile, il 4,027% del capitale sociale di Coima Res spa Siiq. E' quanto si legge negli aggiornamenti della Consob.Tra le small-cap di Milano, seduta molto negativa per Coima Res, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,73%. Giornata da dimenticare per CIA, che archivia la sessione in forte flessione, ...