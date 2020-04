Clima, Greta Thunberg: “Leader mondiali devono agire all’unisono” (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ecoattivista Greta Thunberg ha chiesto ai leader mondiali di agire insieme sulla base delle conoscenze scientifiche per affrontare le grandi crisi mondiali, dalla pandemia di Covid-19 al riscaldamento globale. L’emergenza Climatica, ha detto la 17enne a Stoccolma in occasione della Giornata della Terra, “potrebbe non essere così immediata come la crisi del coronavirus, ma dobbiamo affrontarla ora, altrimenti diventerà irreversibile”. Thunberg ha chiesto ai governi di tutto il mondo di “mettere la parte le differenze” ed “entrare nell’ignoto, prendere decisioni che possono non avere molto senso ora ma sul lungo periodo potranno essere necessarie”. Per l’ecoattivista svedese, “è importantissimo che ascoltiamo la scienza e gli esperti. Questo vale per tutte le crisi, che si tratti di quella del ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Greta Thunberg sciopera per il clima da casa

Giornata internazionale della donna - Greta Thunberg : “Senza parità di genere nessuna giustizia sul clima”

Clima - Greta : l’Ue non percepisce ancora un vero senso di urgenza (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’ecoattivistaha chiesto ai leaderdiinsieme sulla base delle conoscenze scientifiche per affrontare le grandi crisi, dalla pandemia di Covid-19 al riscaldamento globale. L’emergenzatica, ha detto la 17enne a Stoccolma in occasione della Giornata della Terra, “potrebbe non essere così immediata come la crisi del coronavirus, ma dobbiamo affrontarla ora, altrimenti diventerà irreversibile”.ha chiesto ai governi di tutto il mondo di “mettere la parte le differenze” ed “entrare nell’ignoto, prendere decisioni che possono non avere molto senso ora ma sul lungo periodo potranno essere necessarie”. Per l’ecoattivista svedese, “è importantissimo che ascoltiamo la scienza e gli esperti. Questo vale per tutte le crisi, che si tratti di quella del ...

Agenzia_Ansa : Greta parla di coraggio sostenibile dal museo dei Nobel - DIRETTA ALLE 12 #EarthDay #GiornataMondialeDellaTerra… - Linkiesta : RT @Ffoodinstitute: “Anche gli attivisti più estremi dovranno mettersi a disposizione per creare un bilanciamento tra l’economia e il piane… - ANSA_med : Earth Day: Greta, affrontare due crisi clima e coronavirus. In entrambi i casi seguire la scienza e gli esperti |… - ANSA_med : Earth Day: Greta, affrontare due crisi clima e coronavirus. In entrambi i casi seguire la scienza e gli esperti |… - Ffoodinstitute : “Anche gli attivisti più estremi dovranno mettersi a disposizione per creare un bilanciamento tra l’economia e il p… -