Vieri-Crespo, gli aneddoti: "un giorno sono rimasto chiuso in un negozio, tu e Di Biagio mi dovete un adduttore" (Di martedì 21 aprile 2020) Continuano le divertenti dirette su Instagram dell'ex attaccante Bobo Vieri, uno degli ultimi ospiti è stato Hernan Crespo, ex calciatore ed adesso allenatore. I due sono stati compagni di squadra nell'Inter 2002-2003, sono stati riportati interessanti aneddoti. L'ADDIO ALL'INTER – "Mi hanno venduto al Chelsea senza che lo sapessi, io avevo comprato casa a Milano 10 giorni prima, avevo altri quattro anni di contratto e stavo benissimo. Avevamo fatto semifinali di Champions e secondo posto alle spalle della Juve in campionato e mi dicono: 'Ti abbiamo venduto al Chelsea'. Tu hai fatto un casino sui giornali e mi hai difeso. Io segnavo in Champions e tu in campionato", dice Crespo. IL RETROSCENA CON DI Biagio – "Tu e Gigi mi dovete un adduttore per la vostra fuga dal ritiro. Mi alzo quella mattina sereno, ...

