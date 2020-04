Post-quarantena | torneremo a indossare il reggiseno?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Ci sono donne abituate a indossare il reggiseno 24 ore su 24. Alcune, addirittura, non se ne separano neppure per dormire. Persino chi ha la cosiddetta «coppa di champagne», e quindi ne avrebbe meno bisogno – si è auto-istruita a portare un push-up, per enfatizzarla, o perché, senza, si vergogna nel mostrare le forme sotto maglia o maglietta. Ma ci sono anche donne che, indipendentemente dalla floridezza del loro seno, non amano portare il bra, si sentono persino infastidite e troppo «costrette» da quei pochi centimetri di stoffa. Star incluse. Vedere, per esempio, le pioniere del Free the nipple Jane Birkin e Kate Moss, o le recenti seguaci del «going braless», come Kendall Jenner, Bella Hadid e Rihanna.