Perché il prezzo del petrolio è caduto fino a diventare negativo (Di martedì 21 aprile 2020) Il prezzo del petrolio ha iniziato a cadere da quando si sono manifestati gli effetti negativi del coronavirus. La domanda di petrolio in presenza di una forte contrazione dell’economia non poteva, infatti, che cadere e quindi, se l’offerta fosse rimasta eguale a prima, allora i prezzi non avrebbero potuto che flettere. Da qui il negoziato di un mese fa dei produttori di petrolio riuniti nel cartello, la cui sigla è OPEC, per tagliare a produzione. La Russia, che è un membro informale del cartello, da cui la sigla OPEC+, rifiutò di partecipare al taglio. Come ritorsione l’Arabia Saudita iniziò a produrre molto più petrolio per far crollare il prezzo e quindi indurre a più miti consigli i produttori recalcitranti (1). Passato appena un mese, e visto che i produttori stavano peggiorando la proprio posizione, si ... Leggi su linkiesta Prezzo del petrolio in shock - perché è negativo per la prima volta nella storia

