Milano | bloccato un anziano che cercava di entrare al Trivulzio | “Voglio salvare mia

(Di martedì 21 aprile 2020) È dovuta intervenire la polizia per calmare unchedial Pio Albergo, la casa di riposo dial centro di un'inchiesta per le morti sospette legate al coronavirus. L'uomo voleva "" sua moglie, che non vedeva dall'inizio di marzo, ed era terrorizzato dalle notizie del contagio dilagante all'interno della struttura. Gli agenti sono riusciti a calmarlo e accompagnarlo a casa.

