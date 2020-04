La strategia in cinque punti del governo e i chiarimenti sull’App Immuni (Di martedì 21 aprile 2020) Nell’informativa al Senato, il presidente del Consiglio ha annunciato una strategia sanitaria in cinque punti per governare l’emergenza sanitaria. «Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino». ha detto Giuseppe Conte, ricordando che al 19 aprile sono state distribuite alle regioni alla protezione civile 117 milioni di mascherine di varia tipologia. «Una imprudenza commessa in questa fase può in un momento in cui non è esautita la carica del contagio compromettere i sacrifici che i cittadini hanno dovuto affrontare fin qui». Per Conte bisogna rafforzare reti sanitarie del territorio per combattere il virus, e rinnovare l’integrazione tra politiche sanitarie e sociali, con particolare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 aprile 2020) Nell’informativa al Senato, il presidente del Consiglio ha annunciato unasanitaria inper governare l’emergenza sanitaria. «Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non saranno disponibili terapia e vaccino». ha detto Giuseppe Conte, ricordando che al 19 aprile sono state distribuite alle regioni alla protezione civile 117 milioni di mascherine di varia tipologia. «Una imprudenza commessa in questa fase può in un momento in cui non è esautita la carica del contagio compromettere i sacrifici che i cittadini hanno dovuto affrontare fin qui». Per Conte bisogna rafforzare reti sanitarie del territorio per combattere il virus, e rinnovare l’integrazione tra politiche sanitarie e sociali, con particolare ...

rtl1025 : ?? 'Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispe… - news24_napoli : Conte annuncia: "Riapertura sarà nazionale e omogenea, messa… - lacittanews : «Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispett… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare dista… - irenelasagna : RT @rtl1025: ?? 'Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare dista… -