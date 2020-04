Fase 2, per le riaperture spunta la “terza via”. Ecco cosa prevede (Di martedì 21 aprile 2020) Fase due, per le riaperture spunta la “terza via” La Fase due fa discutere. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una riapertura modulata sulle regioni: ovvero far ripartire prima quei territori meno colpiti dall’epidemia del Coronavirus e l’idea è estremamente divisiva. Non solo le Regioni (la Lombardia e il Veneto spingono per far finire il lockdown, mentre De Luca in Campania. vuole mantenere chiuso), ma anche gli scienziati e i tecnici delle task force che stanno consigliando il governo sono spaccati sul tema riapertura. Le regioni con pochi contagi devono riaprire: la terza via È così che nasce una “terza via”, una sorta di regionalizzazione a metà. Una riapertura a macchia di leopardo: con scelte decentrate non decretate dallo Stato, ma affidate alle decisioni dei ... Leggi su tpi Giuseppe Conte : "A giorni un programma nazionale per la Fase 2"

Coronavirus - Conte comunica che entro questa settimana renderà noto il piano per la fase due

