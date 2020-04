Elena Sofia Ricci | «Altro che eroine | i modelli da seguire sono le donne imperfette»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Una fiction che sembra perfetta per il periodo che stiamo vivendo perché affronta il tema del cambiamento. Dal 23 aprile in prima serata su Rai1 arriva Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci, nei panni di Laura, «una donna fragile, meravigliosamente imperfetta, ruvida, sfrontata, che commette degli errori clamorosi cercando di fare del bene, che non si dà per vinta quando le crolla il mondo addosso. Una donna come tante che dalle fragilità trae la propria forza», così l’attrice amata dal pubblico per il ruolo di suor Angela descrive la protagonista della serie. «Vivi e lascia vivere va in onda in un momento inaspettato», ci dice al telefono la Ricci, «spero che porti speranza, ottimismo e infonda energia a quelle donne in difficoltà, perché, come la protagonista, si possano reinventare».