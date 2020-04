Dal 21 aprile lo Speciale Smart Unieuro con Huawei | iPhone e Samsung Galaxy in offerta

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) Sono di nuovo attuali le offerteoggi 21, in relazione agli utenti che stanno valutando l'acquisto di un. Dopo le proposte che abbiamo analizzato la scorsa settimana tramite un approfondimento specifico, infatti, questo martedì sono state ufficializzate altre offerte interessanti che potrebbero fare la differenza. Cerchiamo di inquadrarle al meglio, in modo che tutti possano eventualmente procedere in modo consapevole. Selezione di offerteconil 21Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge una selezione di offerteche potrebbe fare la differenza. Abbiamo ad esempio la possibilità di assicurarci unXs Max 64 GB a 749 euro. Gli amanti del marchio Apple, poi, potranno procedere con l'acquisto di AirPods wireless a 169 euro a 149 euro. In ...