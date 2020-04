Coronavirus, Renzi: "No ad aperture per regione, servono regole chiare" (Di martedì 21 aprile 2020) Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato stamattina ospite di Massimo Giannini e Oscar Giannino a Circo Massimo, su Radio Capital. L’ex presidente del Consiglio ha ribadito il suo no alla riapertura diffeRenziata dell’Italia, con provvedimenti pensati regione per regione, perché potrebbe generare ulteriore caos in un momento di crisi particolare. Il rischio, ribadisce Renzi, è quello di “trasformare la pandemia in carestia”. Proprio stamattina, il premier Conte ha sottolineato che la ripartenza sarà nazionale ma con distinguo a seconda delle regioni. Insomma, uno dei partiti di governo ha già preso posizione contraria."Il contagio zero - aggiunge l’ex segretario del PD - arriverà solo con il vaccino. Dato che dobbiamo convivere con il virus un anno, diamo delle regole chiare. Se le rispetti riapri, se non le ... Leggi su blogo Coronavirus fase 2 - nei locali entrate e uscite differenziate : incentivi a usare l'auto

