Corea del Nord | Kim Jong-un sarebbe in gravi condizioni dopo un intervento

(Di martedì 21 aprile 2020) C’è confusione sulledi salute del leaderno Kim. Qualche ora fa si è diffusa la notizia che verserebbe incriticheun. Intantodel Sud e Cina hanno smentito di aver ricevuto informazioni in merito a una operazione al cuore del leader. L’operazione e ledi Kim-un La Cnn ha riportato una fonte dell’intelligence statunitense secondo cui Kim“in grave pericolo”una operazione al cuore. Anche il quotidiano sudno Daily Nk, scrive che il leader delladelstato sottoposto ad uncardiovascolare il 12 aprile scorso. L'articolodel, Kim-uninunproviene da The Social Post.

repubblica : Corea del Nord, mistero sulle condizioni del leader Kim Jong-un [aggiornamento delle 07:43] - LaStampa : Seul: nessun segnale su eventuali problemi di salute del leader nordcoreano. - sandronedazieri : Barbara D'urso che dà la caccia ai runner in diretta televisiva insieme ai droni della Finanza: anche in Corea del… - VIBOANTONIO2 : RT @repubblica: Corea del Nord, mistero sulle condizioni del leader Kim Jong-un [aggiornamento delle 07:43] - ilpost : Corea del Sud e Cina hanno smentito le voci secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-Un sarebbe stato operato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Corea del

Seul (Corea del Sud), 21 apr. (LaPresse/AP) - Il governo sudcoreano ha dichiarato che non è stata rilevata alcuna attività insolita in Corea del Nord dopo che alcune fonti hanno riferito che il leader ...L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Volente o nolente - ha aggiunto - è quello che hanno fatto esattamente in Cina e in Corea. Cominciamo a ...