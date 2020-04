Calano i positivi, ma ancora 534 morti (Di martedì 21 aprile 2020) Calo netto dei malati per coronavirus. Sono infatti 107.709 gli attualmente positivi, 528 in meno rispetto a ieri, quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza si era registrato un calo di 20 pazienti. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729. I decessi sono saliti a 24.648, un aumento rispetto a ieri di 534. Ieri l’aumento sul giorno precedente era stato di 454. Oggi si registra un nuovo numero record di guariti: 2.723 persone in più. Complessivamente, sono 51.600 le persone guarite in Italia. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.822. Dall’inizio dell’emergenza non è “mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - ancora troppi morti. Ma calano gli attualmente positivi

