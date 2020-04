Bucine Trentenne uccide la figlia di 4 anni | poi si lancio nel pozzo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 aprile 2020) Dramma familiare a Levane, frazione del comune di(Arezzo). Un uomo di 39ha ucciso lacolpendola alla gola con un coltello. Poi ha tentato il suicidio gettandosi in un. In casa dei dirimpettai è stato trovato il fratellino più grande di 12, a sua volta ferito ma in maniera lieve perché era riuscito a ripararsi presso dei vicini. La madre non era in casa durante il raptus del marito, era andata a fare la spesa. L’autore dell’omicidio è un operaio originario del Bangladesh. Ilè stato estratto vivo dalgrazie all’intervento dei pompieri. E’ successo in un’abitazione al terzo piano di una palazzina in un quartiere residenziale. A lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa della stessa nazionalità dell’uomo. Il padre della bambina si ...