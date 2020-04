Brusaferro | Virus meno aggressivo? Ipotesi che va verificata L' estate? Assembramenti

(Di martedì 21 aprile 2020) Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.A che punto è la notte nella lotta al Covid-19: “Siamo in una fase di controllo della circolazione dele questo è un dato positivo. Lo sforzo dei cittadini sta dando i suoi risultati. Ora dobbiamo affrontare un’altra fase altrettanto delicata e difficile, ma che è quella di cambiare un po’ le nostre vite e con cautela, passo dopo passo, provare a ripartire nei singoli settori. Per trovare un modo di convivere con questa infezione facendo sì che circoli ilpossibile. L’obiettivo finale sarà quello di avere il ...

È per questo che abbiamo gruppi di esperti che stanno lavorando al nostro fianco giorno e notte”. E qui ha nominato Angelo Borrelli, Domenico Arcuri, Silvio Brusaferro, Vittorio Colao.Brusaferro ha sottolineato come uno dei grandi problemi in vista della fase 2 è ... La larghissima maggioranza degli italiani, parliamo circa del novanta per cento, non ha avuto contatto con il virus.