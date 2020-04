A Singapore l’emergenza sta arrivando ora (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo due mesi in cui il coronavirus sembrava sotto controllo, sono emersi migliaia di nuovi casi nei dormitori dove vivono affollati i lavoratori stranieri Leggi su ilpost (Di martedì 21 aprile 2020) Dopo due mesi in cui il coronavirus sembrava sotto controllo, sono emersi migliaia di nuovi casi nei dormitori dove vivono affollati i lavoratori stranieri

